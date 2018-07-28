iPhone 11 (iPhone XI) çıkış tarihi ve özellikleri

Apple, 2017 yılında iPhone'ların 10. yılına özel olarak tanıttığı iPhone X modeli ile yeni bir tasarım anlayışı getirmişti. Ancak istediği satışları elde edemeyen şirket, bu defa yeni modeli olan iPhone 11'i daha düşük fiyatlara satmayı planlıyor. Yeni model olan iPhone XI hakkında sızdırılan bilgilere göre 4 GB RAM ile karşımıza çıkacak. Bunun yanında Geekbench raporu verilerine göre, artırılmış RAM miktarının yanında yeni nesil 6 çekirdekli bir işlemcinin de yer alacağını belirtiyor. Cihaz tek çekirdekte 4.673 puana, çoklu çekirdekte ise 10.912 puana ulaşıyor. İşte iPhone'un yeni modeli hakkında iddia edilen özellikleri.

iPHONE 11 EYLÜL 2018'DE TANITILABİLİR!

Yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, iPhone 11 Eylül ayının başlarında tanıtılacak. Bunun yanında Apple, geçen yıl tanıttığı ve istediği satış rakamlarına ulaşamadığı iPhone X modelinin fiyatını, iPhone Xl'da yüzde 10 civarında daha ucuza satmayı planlıyor. Çünkü Apple daha önce cihazlarında ürettiği bileşenlerin maliyetini yüzde 10 indirdiğini açıklamıştı. Cihazda, 5.8 ve 6.5 inçlik OLED ekranın yer alacağı ve paslanmaz çelik gövdeli olacağı söyleniyor. İddialara göre, 5.8 inçlik modelin 458 ppi ve 6.5 inçlik modelin 480 ile 500 ppi değerleri arasında olacak. Ayrıca mobil tarafında da geliştirme olacak olan iPhone 11'de, daha hızlı mobil veri destekleyeceği ve çift sim kart yuvası yer alacağı iddialar arasında.

iPhone kullanıcılarının şikayet ettiği batarya konusunda da geliştirmeye gidecek olan Apple, 5.8 inçlik modelin bataryasında yüzde 10'luk bir artışla 3.330 mAH ve 6.5 inçlik cihazın bataryasında yüzde 25'lik bir artışla 3.400 mAh batarya yer alabilir.

Ayrıca iPhone 11'in siyah, beyaz ve altın renkleri ile gelmesi bekleniyor. (Haber7)

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