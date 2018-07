PlayStation'da yaz indirimleri başladı

Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Assassin's Creed Origins, GTA V ve daha birçok muhteşem oyun, Yaz İndirimi dönemi boyunca indirimli fiyatlarıyla PS Store'da yer alıyor. Oyunların yanı sıra DLC ve Season Pass'lerin bir kısmı da indirime dahil.

PlayStation VR için çıkan PlayStation VR Worlds, Until Dawn: Rush of Blood, The Inpatient, Batman: Arkham VR ve PlayStation VR oyunları da Yaz İndirimi süresince uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Hürriyet'in haberine göre yaz İndirimi süresince tüm PlayStation kullanıcıları indirimli fiyatlardan yararlanabilir.