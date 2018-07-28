Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Teknoloji Haberleri > PlayStation'da yaz indirimleri başladı

'da yaz leri başladı

Sony'nin Store'unda merakla beklenen yaz leri başladı.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 14:21
PlayStation'da yaz indirimleri başladı

Horizon: Zero Dawn, Gran Turismo Sport, Assassin's Creed Origins, GTA V ve daha birçok muhteşem oyun, Yaz i dönemi boyunca indirimli fiyatlarıyla PS Store'da yer alıyor. Oyunların yanı sıra DLC ve Season Pass'lerin bir kısmı da indirime dahil.

VR için çıkan PlayStation VR Worlds, Until Dawn: Rush of Blood, The Inpatient, Batman: Arkham VR ve PlayStation VR oyunları da Yaz İndirimi süresince uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Hürriyet'in haberine göre yaz İndirimi süresince tüm PlayStation kullanıcıları indirimli fiyatlardan yararlanabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
PlayStation'da yaz indirimleri başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN