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hisseleri çakıldı

’ın hisseleri, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 16.16 oranında düştü.

DHA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018 01:04
Twitter hisseleri çakıldı

Sosyal medya platformu 'ın hisseleri, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yüzde 16.16 düştü.

Aylık aktif kullanıcı sayısı, StreetAccount ve FactSet tahminlerinin de altında kalarak 335 milyon açıklanan Twitter hisse başına 17 dolar cent kazanç açıkladı.

Şirketin gelirleri 711 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde geldi.

Twitter hisseleri Perşembe günü de yüzde 2.89 düşüşle 42.94 dolardan kapandıktan sonra, bugün piyasa açılışından önce 36.00 dolara kadar geriledi.

Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre;

- 2. Çeyrek gelirleri yıllık yüzde 24 artışla 711 milyon dolara yükseldi.

- Reklam gelirleri yıllık yüzde 23 artışla 601 milyon dolara yükseldi.

- Ortalama aylık kullanıcı sayısı 2. Çeyrekte ilk çeyrekteki 336 milyondan 335 milyona geriledi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde ise ortalama aylık kullanıcı sayısı 326 milyondu.

- Ortalama aylık kullanıcı sayısının 68 milyonu ABD'den, 267 milyonu ise globalden geldi.

- Ortalama günlük aktif kullanıcı yıllık bazda yüzde 11 yükseldi. İlk çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 10 artmıştı.

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Twitter hisseleri çakıldı
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