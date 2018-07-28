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'ın değeri 7 milyar dolar azaldı

merkezli sosyal paylaşım devi 'ın hisseleri bugün yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydederken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı.

Giriş Tarihi: 28.7.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 10:56
Twitter'ın değeri 7 milyar dolar azaldı

borsasında perşembe gününü 42,95 dolardan kapatan hisseleri, cuma günü yüzde 20,5 azalışla 34,12 dolardan haftayı tamamladı.

Böylece, Twitter'ın piyasa değeri 33,29 milyar dolardan 26,45 milyar dolara gerileyerek, 6 milyar 840 milyon dolarlık düşüş gösterdi.

Twitter'ın hisselerindeki sert düşüş, şirketin cuma günü açıklanan bilançosunda aylık nın azaldığını göstermesinin ardından gerçekleşti.

KULLANICI SAYISI 1 MİLYON AZALDI

Twitter'ın cuma sabahı açıklanan bilançosuna göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 116,5 milyon dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde 100 milyon dolar net kar yakaladı.

Ayrıca, firmanın geliri bu yılın nisan-haziran döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 24 artışla 711 milyon dolara yükseldi. Twitter, geçen yılın ikinci çeyreğinde 574 milyon dolar gelir elde etmişti.

Ancak, bilanço verileri, Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 336 milyon olan aylık ortalama kullanıcı sayısının, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon düşüşle 335 milyona gerilediğini gösterdi.

Bu düşüş 'den gelirken, ülkedeki aylık ortalama kullanıcı sayısı söz konusu dönemde 69 milyondan 68 milyona geriledi.

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Twitter'ın değeri 7 milyar dolar azaldı
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