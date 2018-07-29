18 ayaklı robot geliştirildi

Biyomimetik bile doğadan ilham alınan robotlar geliştirilmeye devam ediyor. Bu sayede hem canlı yapıların iskelet ve hareket mekanizmaları ayrıntılı inceleniyor hem de doğayla uyumlu robotlar geliştiriliyor. Robot için ilham alınan son canlı ise 40 ayak oldu.

Japon şirketi Tamiya genellikle çocuklar için eğitici robot projeleri üzerine faaliyet gösteriyor. Ancak oyuncak temalı robotların yanı sıra yanı sıra eğitim odaklı olan ve demonte şekilde gönderilen robotlar üzerine de çalışıyor. Osaka Üniversitesi Mühendislik Yüksek Okulu'nda geliştirilen i-Centipot robotunu örnek alan araştırmacılar, 40 ayak olarak tanımlanan canlıya benzer bir robot geliştirdi.

18 ayaklı olan bu robot, çok seri bir şekilde hareket edebiliyor. Her ayak içerisinde dişli çarklardan oluşan bir mekanizma yer alıyor. Robotta bulunan tek bir motor, bütün ayaklara güç veriyor ve çarkların çalışmasını sağlıyor. Böylelikle robot tüm ayakları senkronize şekilde hareket edebiliyor.

Shiftdelete'in haberine göre 400 x 92 x 40 mm boyutlarındaki robot, farklı arazi yapılarına uyum sağlayabiliyor. Japan Trend Shop üzerinden satışa çıkan robot, 50 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Eğitim amaçlı geliştirilen bu robot, müşteriye demonte şekilde veriliyor. Tornavida ve kullanım kılavuzu aracılığıyla kolay bir şekilde robotun montajı gerçekleştirilebiliyor.

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