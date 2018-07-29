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'den a ikiz navigasyon uydusu

Beidou-3 serisine ait ikiz uyduyu yörüngeye başarıyla göndermeyi başardı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 21:48 Güncelleme Tarihi: 29.7.2018 21:50
Çin'den uzaya ikiz navigasyon uydusu

Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March-3B tek taşıyıcı roketiyle a gönderilen uydular fırlatıldıktan üç saat sonra yörüngelerine girdi.

Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 33'üncü ve 34'üncü uyduları oldukları belirtilen ikiz uydu, yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Öte yandan bu yıl sonuna kadar uzaya gönderilecek yeni navigasyon uydularıyla yörüngedeki Beidou-3 serisine ait uyduların sayılarının 18'e ulaşacağı belirtildi.

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin'de 2000 yılında, Asya-Pasifik bölgesinde 2012'den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.

Çin'in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD'nin GPS ( Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği'nin Galileo, Rusya'nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak.

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Çin'den uzaya ikiz navigasyon uydusu
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