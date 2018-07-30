Mark Zuckerberg'e dava üstüne dava!

Geçtiğimiz günlerde Facebook, tarihin en yüksek finansal düşüşünü yaşadı. Hisselerde yüzde 19'luk bir düşüş kaydedilirken, şirketin piyasa değerinde ise 120 milyar dolarlık bir azalma oldu. Büyük kayıp yaşayan sosyal medya şirketinin hissedarları Facebook, Zuckerberg ve finans müdürü olan David Wehner'ü dava açtılar.

Hissedarlardan biri olan James Kacouris'in Manhattan federal mahkemesinde başlattığı davada Zuckerberg ve Wehner, yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçlanıyor. Şikayetçi olan hissedarlara göre iki önemli yönetici de düşen gelirleri açıklamaktan kaçındı ve kâr marjları ile aktif kullanıcı sayısı konusunda yanlış bilgiler aktardılar.

ABD'de hissedarlar beklenmedik kayıplar karşısında sıklıkla şirketleri dava edebiliyor. Sosyal medya devi Faceboook ise bu grup davasının yanında Cambridge Analytica skandalı sonrası ortaya çıkan düzinelerce kullanıcı verisi konulu davayla da başa çıkmaya çalışıyor. Davaların çoğu San Francisco'daki federal mahkemede birleştirildi.

Habetürk'e göre yaşanan maddi kayıp Mark Zuckerberg'i de önemli derecede etkileri. Dünyanın en zengin insanları listesinde dördüncülüğü Warren Buffett ile birlikte paylaşan Zuckerberg, şimdi altıncı sıraya geriledi. Buffett ise dünyadaki tüm milyarderler arasında üçüncülüğe yerleşti. Forbes'e göre onun 83 milyar dolarlık servetinin karşısında Zuckerberg'in serveti ise 66 milyar dolara düştü.

GÜVENLİK İÇİN 10 MİLYON $ ÖDÜYOR

GÜVENLİK İÇİN 10 MİLYON $ ÖDÜYOR