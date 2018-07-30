Microsoft'tan tansiyon ölçebilen yeni cihaz geliyor

Giyilebilir cihazlardaki bir sonraki adın tansiyonu öçebilmek. Pazarın büyük bir kısmı, giyilebilirler sağlık ve fitness takip yeteneklerini, ürünlerin en önemli özelliği olarak görüyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda, şirketler adımları izleme veya kalp hızının ötesine geçmeye yani kan basıncını da takip etmeye çalışıyorlar.

Galaxy S9 ve bunu gibi pek çok cihaz, bunu denedi. Ancak, bu özellik ana akımdan tarafından henüz benimsenemedi. Bunda tasarımsal ve teknik zorluklar temel faktör olarak göze çarpıyor. Microsoft ise bu durumu değiştirmeyi amaçlıyor.

Microsoft, tansiyon ölçebilen bir gözlüğün patentini aldı. Prototip, Christian Holz ve Microsoft Research'ten Edward Wang tarafından hazırlanan bir raporda detaylandırıldı. Optik sensörler gözlüklerin kollarında. Bu sensörler kullanıcının nabzını yüzündeki üç farklı bölgeden ölçebiliyor. Cihaz daha sonra kan basıncı hesaplamak için bu üç alan ve kalp arasındaki zaman ve oranı ölçüyor. Farklı aktiviteler sırasında bir süre boyunca hayati belirtilerde hareket ve kayıt değişiklikleri gibi diğer verileri toplayan başka sensörler de var. Bu muhtemelen kalp atış hızınızı ve diğer veri parçalarınızı da ölçüyor.

Milliyet'e göre prototip, gerçek dünya kullanımı sırasında başarılı oldu ve geleneksel yöntemlerden daha hızlıydı. Araştırmanın merak uyandırıcı bir yönü de, araştırmacıların sadece sistolik kan basıncını ölçtüğünü (kan basıncı okumasındaki en yüksek sayıyı) söyledi.

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