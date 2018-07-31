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'de sesli mesaj dönemi başlıyor

, ve uygulamalarına faydası biraz tartışılacak yeni bir işlev ekledi.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:09
LinkedIn'de sesli mesaj dönemi başlıyor

Yakında sını kullanarak sesli mesajlar göndermek mümkün olacak. Platformun ve uygulamaları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu özelliğe kavuşacak. Birine mesaj yazarken sanal klavyenizin yanında bir mikrofon ikonu göreceksiniz ve bu ikona dokunarak özelliğe erişebileceksiniz.

DAHA KOLAY İLETİŞİM KURULMASI AMAÇLANIYOR

'a ait platform paylaştığı makalede, kullanıcıların bu özelliği kullanarak daha kolay iletişim kurmasını umduğunu söyledi. Bir sesli mesaj en fazla 1 dakika uzunluğunda olabilecek. Özelliği sadece mobil uygulamalardan kullanabileceksiniz, ancak web tarayıcısından size gelen sesli mesajları dinlenlemekte serbest olacaksınız.

Bazı kullanıcılar spam mesajların daha kötü hale gelmesinden endişeleniyor. Zaten tanımadığınız onlarca insandan gelen mesajı kontrol etmek zorunda olmanın üstüne bir de sesli spam mesajlar eklenirse kullanıcı memnuniyeti artmak yerine azalabilir.

LinkedIn'e göre sesli mesajlar özellikle yazmanın çok vakit alacağı durumlarda kullanışlı olacak. (Hürriyet)

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LinkedIn'de sesli mesaj dönemi başlıyor
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