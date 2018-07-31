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'den şok sürücüsüz kamyonet kararı

'in büyük ses getiren sürücüsüz kamyonet programı sonlandırılıyor. Şirket, sürücüsüz araç geliştirme çabalarında bundan böyle yalnızca binek otomobillere odaklanacak.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018 14:08
Uber'den şok sürücüsüz kamyonet kararı

, sürücüsüz kamyonet geliştirme programını sonlandırdığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, popüler taksi uygulaması, sürücüsüz araç geliştirme çabalarını yalnızca binek otomobillere odaklamak amacıyla, sürücüsüz kamyonet ve yük vasıtası geliştirme programına nokta koyduğunu açıkladı.

Şirket sürücüsüz kamyonet programı için 2016'da San Francisco şehrinde bir ekibi görevlendirmişti. Ekip aynı yılın ilerleyen günlerinde dünyanın ilk sürücüsüz ticari nakliyat seferini gerçekleştirmeyi başarmıştı.

Ekibin geliştirdiği ticari kamyonet, kasasındaki yükle California-Colorado arasında 193 kilometrelik mesafe kat etmişti.

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Uber'den şok sürücüsüz kamyonet kararı
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