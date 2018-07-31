Yapay zeka kişiliğinizi gözlerinizden anlayacak!

Gözlerin, duygu ve düşünceleri açığa vuran pencereler olduğu sıkça söylenir. Yeni araştırma, gözlerin kişiliği ifşa edebileceğini söylüyor. Şimdi detaylara bir bakalım...



Güney Avustralya Üniversitesi geliştirdiği bu araştırmayı, Stuttgart Üniversitesi, Flinders Üniversitesi, Max Planck Bilişim Enstitüsü ile birlikte yaptı. Kişilik ve göz hareketleri arasındaki bağlantıyı ifade etmek için, oldukça gelişmiş öğrenme algoritmaları kullanılarak bir yapay zeka geliştirildi.

Yazılım test edildi. Buna göre göz hareketleri, insanların sosyal, dürüst veya meraklı olup olmadığı gibi bazı özellikleri hakkında bilgi veriyor. Yapay zekanın beş önemli kişilik özelliğinden dördünü yüksek doğruluk oranıyla tahmin edebildiği ifade ediliyor. Bu özellikler: tutarsızlık, dışa dönüklük, uysallık ve güvenilirlik.



Dr. Tobias Loetscher, araştırma bulgularının, insan-makine etkileşimini geliştirme potansiyelinin kesinlikle olduğunu söylüyor. Araştırma, robotlar ve bilgisayarların, insanları daha iyi tanıyarak daha özelleşmiş hizmetler sunabileceğini de gösteriyor. (Haber7)

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