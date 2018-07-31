Yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeyi başardılar

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, yağ ve kolesterol bakımından değeri yüksek beslenme sonucu ortaya çıkan hasarı yok etmek üzere fareler üzerinde deneysel bir bileşik kullandılar. Batı tarzı beslenmenin yarattığı hasarı onarmak üzere yapılan bir deneyde cilt sorunları, saç dökülmesi ve beyazlaması tersine çevrildi.

'Scientific Report' adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre bu Batı diyetiyle beslenen farelerin tüyleri siyahtan beyaz renge döndü ve döküldü. Diyet ayrıca cildin iltihaplanmasına neden oldu.

36'ıncı haftadan itibaren farelerin dörtte üçünde deri lezyonları ortaya çıktı.

Ancak 20 ila 36 haftadan itibaren deneysel bileşiği tüketen farelerin deri ve saçları eski hallerine geri döndü.

SEDEF HASTALIĞINI DA ORTADAN KALDIRABİLİR

Sputnik'in haberine göre araştırmanın yazarlarından Dr. Subroto Chatterjee Batı diyetinin saç dökülmesi, beyazlaması, deri iltihabına neden olduğunu gösterdiğini altını çizerek bu etkileri hemen ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Ancak bilim insanları araştırma sayesinde saç dökülmesi ve cilt problemlerini ortadan kaldıracak ilaç geliştirilmesine bir adım daha yaklaşıldığının altını çiziyorlar.

Sadece yaşlanma etkileri değil sedef gibi cilt hastalıkları veya plastik cerrahi izleri, diyabet kaynaklı cilt yaralarının da belirtilen ilaçla tamamen yok edilebileceği belirtiliyor.

JÜPİTER'DEKİ FIRTINANIN FOTOĞRAFI YAYINLANDI

CERN'DE ATOMLAR ELEKTRONLARIYLA BİRLİKTE IŞIK HIZINA YAKLAŞTILAR