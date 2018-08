Google'ın başı 'küfür hatası' ile dertte

Bu tuhaf kelime tahmini hatası, Cory Doctorow'un çocuğuna bakması için işe aldığı bakıcısına mesaj atacakken bir felaketin eşiğinden dönmesi ile ortaya çıktı. Doctorow, bakıcıya "Hey! Are you free to sit..." (Hey, bakıcılık için müsait..) şeklinde mesaj yazarken Android klavyesinin sonraki kelimesine dair tahminini görmezden gelip mesajı atmış olsaydı, belki de hayatının hatasını yapmış olacaktı. Çünkü klavyenin sonraki tahmini olan "on my face" (yüzümün üstüne), müstehcen bir eylemi ima ediyordu.

Bakıcısı ile muhtemel bir yanlış anlaşılma krizini ucuz atlatan Cory Doctorow, tweetinde "Söylememe gerek yok ama ben bu kelimeleri Android cihazımda hiç kullanmamıştım" ifadesini de ekleyerek bu durumun kendi hatası olmasının imkânsız olduğunu dile getirdi. Doctorov'un tweetine birçok insandan "Evet, benim klavyem de aynısını öneriyor" şeklinde yanıt geldiği göze çarpıyor.

Konuyla ilgili BuzzFeed'e konuşan bir Google temsilcisi, şirketin "bu duruma karşı bir düzeltme yayımlamaya başladığını", kullanıcıların ise bundan sonra bu öneriyi Gboard klavyelerinde görmeyeceklerini belirtti. Temsilci ayrıca "Gboard genel olarak kullanılan konuşma modellerinde bu tür tahminlerden kaçınmak üzere tasarlandı. İnsanların kullandığı her dil karrmaşık ve hassas ifadeler makine öğrenmesinin kullandığı tüm filitrelerden bir şekilde geçerek bazen uygunsuz tahminler olarak önümüze çıkabiliyor. Bu tür bir olaydan haberimiz olduğu zaman düzeltmek için uğraşıyoruz" ifadelerini de sözlerine ekledi.

Google'a göre, Gboard tüm kullanıcıları için "genel bir dil modeli" kullanıyor, fakat her bir kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir tahmin algoritması kullanmak suretiyle kullanıcıların önceki yazışmalarını baz alarak tahminlerde de bulunabiliyor.

Gboard kullanıcı iseniz, istemediğiniz tahminlerin üzerine basılı tutup yukarıda çıkan çöp kutusuna sürükleyerek onları ortadan kaldırabilirsiniz. Android'in klavye ayarlarından da ayrıca kişiselleştirilmiş tahminleri kapatarak sizin için özelleştirilen kelime tahminlerinden de tamamen kurtulabilirsiniz.

Hürriyet'in haberine göre, Doctorow her ne kadar daha önce söz konusu müstehcen ifadeyi yazmadığını belirtse de, Google'ın algoritmalarının bu konuda söyleyecek farklı bir sözü olabilir.

