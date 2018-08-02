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Binlerce müşterisinin bilgileri çalındı

Tayland Merkez sı (BOT), hackerların 120 binden fazla müşterinin bilgilerinin çaldığını açıkladı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 21:28
Binlerce banka müşterisinin bilgileri çalındı

Şinhua ajansının haberine göre BOT, "Kasikornbank" ve "Krung Thai Bank"ın, geçen hafta sonu ya uğradıklarına ilişkin yaptıkları açıklamayı doğrulayarak, 120 binden fazla müşterinin bilgilerinin çalındığını belirtti.

BOT siber güvenlik uzmanları, güvenlik önlemlerini artırma sözü verirken, her iki nın yöneticileri, saldırıda hiçbir şüpheli işlemin yaşanmadığını bildirdi.

Krung Thai Bank Başkanı Payong Srivanich, bilgisayar korsanlarının, internet üzerinden kredi başvurusu yapan binlerce müşterinin kişisel bilgilerini ele geçirmek için "gelişmiş korsanlık teknikleri" kullandığını söyledi.

Payong, bankanın bilgi teknolojileri bölümünün verilerin çalınmasına ilişkin şüpheli durumları fark etmesiyle saldırının derhal durdurulduğunu ifade etti.

Kasikornbank Başkanı Pipit Aneaknithi, bilgisayar korsanlarının, internet üzerinden bir banka teminatı servisini kullanan binlerce kurumsal müşterinin verilerini ele geçirdiğini belirtti.

Pipit, "Sızdırılan bilgiler, müşterilerin, şirket ismi, iletişim bilgileri gibi genel bilgileri olabilir. Siber saldırıda, şüpheli işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir rapor yok." dedi.

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Binlerce banka müşterisinin bilgileri çalındı
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