Reddit hacklendi! Kullanıcı bilgileri hackerların eline geçti

Çarşamba günü Reddit'te paylaşılan bir gönderide, Reddit yöneticileri Temmuz ayının ortalarında bir saldırganın Reddit çalışanlarının hesap şifrelerine eriştiğini açıkladı. Saldırgan bundan sonra sitenin kurulduğu 2005 yılından Mayıs 2007'ye kadar olan tüm yedek verileri ele geçirmiş. Reddit'in ele geçirilen yedekleme verileri arasında kripto grafik olarak şifrelenerek korumaya alınmış hesap parolaları, kullanıcı isimleri, e-posta adresleri ve özel mesajlar dahil tüm kullanıcı verileri de yer alıyor. Saldırgan ayrıca aynı yılın 3-17 Haziran tarihleri arasında siteden kullanıcılara gönderilen tüm bilgilendirme maillerine de erişmiş bulunuyor. Bilgilendirme maillerinin içerdiği bilgiler ise kullanıcıların hesap verileri ve abone oldukları gizli olmayan subreddit'lere ait gönderdiler.