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lendi! Kullanıcı bilgileri ların eline geçti

üzerinde yeni keşfedilen bir güvenlik açığının kullanıcılara ait parolaların ve kişisel larının çalınmasına olanak sağladığı ortaya çıktı. Reddit'in başına gelenler, güvenlik uzmanlarının öteden beri bildiği bir gerçeği göstermiş oldu: bazlı kimlik doğrulama, o kadar da sağlam bir güvenlik önlemi değil.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 17:28
Reddit hacklendi! Kullanıcı bilgileri hackerların eline geçti

Çarşamba günü 'te paylaşılan bir gönderide, Reddit yöneticileri Temmuz ayının ortalarında bir saldırganın Reddit çalışanlarının hesap lerine eriştiğini açıkladı. Saldırgan bundan sonra sitenin kurulduğu 2005 yılından Mayıs 2007'ye kadar olan tüm yedek verileri ele geçirmiş. Reddit'in ele geçirilen yedekleme verileri arasında kripto grafik olarak şifrelenerek korumaya alınmış hesap parolaları, kullanıcı isimleri, e-posta adresleri ve özel lar dahil tüm kullanıcı verileri de yer alıyor. Saldırgan ayrıca aynı yılın 3-17 Haziran tarihleri arasında siteden kullanıcılara gönderilen tüm bilgilendirme maillerine de erişmiş bulunuyor. Bilgilendirme maillerinin içerdiği bilgiler ise kullanıcıların hesap verileri ve abone oldukları gizli olmayan subreddit'lere ait gönderdiler.

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Reddit hacklendi! Kullanıcı bilgileri hackerların eline geçti
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