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Sudoku ve çapraz bulmacayla ilgili şaşırtan açıklama

geliştirici olarak kabul edilen sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyun ve uygulamaların oyunların insan zekasına bir etkisi olmadığı öne sürüldü.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 15:05
Sudoku ve çapraz bulmacayla ilgili şaşırtan açıklama

Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentindeki Western Üniversitesi'nde yürütülen çalışmada sudoku, çapraz bulmaca gibi zeka geliştirici oyunların aslında insanlarda gelişimine ya da genel IQ seviyesine etkisi olmadığı belirtildi.

Üniversitenin Beyin ve Zeka Enstitüsünde yapılan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı.

Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlandı.

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