Instagram dondurma linki! Instagram dondurmak nasıl oluyor?

Facebook bünyesinde bulunan Instagram'da hesabınızı çok kolay bir şekilde dondurabilirsiniz. Eğer herhangi bir sebepten dolayı Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız, bu işlemi akıllı telefondan değil, masaüstü veya dizüstü bir bilgisayar tarafından gerçekleştirmeniz gerekiyor. İşte Instagram dondurma aşamaları...
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:57Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:03
Instagram'da hesabınızı basit birkaç adımla kolayca dondurabilirsiniz. Fakat bu özellik, Instagram'ın mobil uygulamasından değil, web sitesinden yapılıyor. Yani akıllı telefondan gerçekleşmiyor.