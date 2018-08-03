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dondurma linki! dondurmak nasıl oluyor?

Facebook bünyesinde bulunan 'da hesabınızı çok kolay bir şekilde dondurabilirsiniz. Eğer herhangi bir sebepten dolayı hesabınızı dondurmak istiyorsanız, bu işlemi akıllı telefondan değil, masaüstü veya dizüstü bir bilgisayar tarafından gerçekleştirmeniz gerekiyor. İşte aşamaları...

Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:03
Instagram dondurma linki! Instagram dondurmak nasıl oluyor?

'da hesabınızı basit birkaç adımla kolayca dondurabilirsiniz. Fakat bu özellik, 'ın mobil uygulamasından değil, web sitesinden yapılıyor. Yani akıllı telefondan gerçekleşmiyor.

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Instagram dondurma linki! Instagram dondurmak nasıl oluyor?
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