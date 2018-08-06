Apple'ın bu hamlesi kullanıcıları kızdıracak!

Tedarik zinicirinden kaynaklar gösteren Mac Otakara, yeni iPad Pro'nun 10.5-inç ekrana ve 247.5mm yükseklik, 178.7mm genişlik ve 6mm kalınlık ebatlarına sahip olacağını söylüyor. Buna kıyasla şu an piyasada bulunan iPad 250.6mm x 174.1mm x 6.1mm ebatlarına sahip. Yeni 12.9-inç iPad Pro ise 280mm yükseklik, 215mm genişlik ve 6.4mm kalınlığa sahip olacak. Şu an satışta olan 12.9-inç iPad Pro ise 305.7mm x 220.6mm x 6.9mm boyutlarında.

Daha önce duyduğumuz söylentiler de yeni iPad Pro'ların daha ince çerçevelere sahip olacağını tahmin ediyordu. Bu ebatlar da ince çerçeveli bir tasarıma işaret ediyor. Daha da fazlası, yeni iPad Pro'lar iPhone X benzeri bir çıkıntıya ihtiyaç duymadan TrueDepth kamera sistemi ve Face ID teknolojilerini destekleyebilir.

Kulaklık girişinin iPhone X'ten çıkarılmasının sebebi, yeni donanımlara yer açmak ve cihazın genel su ve toz direncini arttırmaktı. Aynı gerekçeler 2018 iPad Pro için de gösterilebilir. Son olarak Mac Otakara, yeni iPad Pro'nun tıpkı iPhone SE gibi elmas kesim kenarlara sahip olacağını iddia ediyor.

Mac Otakara, söylentiler söz konusu olduğunda biraz karışık bir geçmişe sahip, bazen yerinde olan ve bazen de eksik olan bilgileri paylaşıyor. Bu nedenle, bu bilgi oldukça spesifik olsa da, bu yeni detaylar ikincil kaynaklarla teyit edilene kadar kesin bir sonuca varmamakta fayda görüyoruz. (Hürriyet)

APPLE YANLIŞLIKLA 2019 MODEL İPHONE'U SIZDIRDI

APPLE'IN 1 TRİLYON DOLARLIK YOLCULUĞU