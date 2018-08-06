Google Dünya'yı küre olarak göstermeye başladı

ABD'li internet şirketi Google, harita uygulamasında Dünya'yı küre olarak temsil etmeye başladı.



Yeni güncellemeyle gelen özellik sayesinde bilgisayar masaüstünde Google'ın harita uygulaması açıkken sonuna kadar zoom out (optik uzaklaştırma) yapıldığında Dünya artık yüzey izdüşümü olarak değil 3 boyutlu küre şeklinde görünüyor.



Değişikliğin yeryüzünün daha doğru gösterilmesine olanak sağlayacağı belirtildi.



Google'ın Maps'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "3 Boyutlu Küre Modu sayesinde Greenland'ın izdüşümü Afrika ile aynı boyutta olmayacak." ifadesi yer aldı.



Google bugüne kadar harita uygulamasında Hollandalı matematikçi ve kartograf Gerardus Mercator'un adıyla anılan harita izdüşüm yönetimini kullanıyordu.

Üç boyutlu gerçekliği iki boyuta aktarmayı sağlayan Mercator izdüşümü, her ne kadar yıllar içinde standart hale gelmiş bir yöntem olsa da temsilden kaynaklanan bazı bozulmalara yol açıyor. Örneğin bu şekilde yapılmış haritalarda Afrika kıtası, Grönland'ın 14 katı büyüklükte olduğu halde ondan küçük görünüyor.



Küre şeklindeki 3 boyutlu temsilin bu tip kusurları kısmen giderebileceği kaydedildi.



Yeni özellik şimdilik yalnızca masaüstünde kullanılabilecek. Mobil harita uygulaması yüzey izdüşümünü kullanmayı sürdürecek.

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