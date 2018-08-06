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Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi bulundu

Güneş Sistemi dışında güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer yeni bir gök cismi keşfedildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 17:17
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi bulundu

Science Daily'nin haberine göre, keşif, Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi vasıtasıyla yapıldı.

Gök bilimciler, SIMP J01365663+0933473 olarak adlandırılan gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı.

"Serseri" olarak nitelendirilen gök cisminin, da bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi. Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi cüce (sönmüş yıldız) ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.

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Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi bulundu
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