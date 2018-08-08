O ülkede Facebook, WhatsApp ve Instagram yasaklanıyor!

Toplu tecavüz ve cinayet vakalarının hızla arttığı ve insanların sosyal medya üzerinden bunları paylaştığı Hindistan'da sosyal medya uygulamaları ve platformlara yasaklar getirilmeye hazırlanılıyor. Reuters'ın elde ettiği resmi yazışmalarda Hint yönetiminin telekomünikasyon şirketlerine resmi taleplerde bulunulduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN UYGUNSUZ İÇERİKLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Sosyal medya üzerinden dedikodu yapan, uygunsuz fotoğrafları paylaşarak mahremiyeti yok sayan mesajlar atanların sayısında yaşanan artışla birlikte Hindistan'da bunlara yasak getirilmesi gündemde. Reuters'ın elde ettiği yazışmalarda Hint yönetiminin telekomünikasyon şirketlerine mektup gönderdiği açıklandı. Mektupta, "Sizden ricamız, internet üzerinden Instagram/Facebook/WhatsApp/Telegram ve benzeri uygulamaların nasıl engelleneceğine dair desteğinizi istiyoruz. Bu konuda farklı yöntemleri söylemeniz gerek" ifadesi kullanıldı.



Instagram ve WhatsApp'a sahip olan Facebook konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Telegram da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. İsmini açıklamayan bir yetkili, "Hükümetin gönderdiği mektup, acil durumlar için bu uygulamaların kapatılmasına çözüm bulunmasıyla ilgiliydi" ifadesini kullandı.



Hindistan'da yaklaşık 200 milyonu aşkın kullanıcının WhatsApp üzerinden mesajlaştığı açıklandı. WhatsApp uygunsuz mesajların önüne geçebilmek için aynı anda 5 kişiyle mesajlaşma ve gruplardaki üye sayılarının azaltılmasına karar vermişti. (Vatan)