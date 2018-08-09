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'ın beklenen New Game+ güncellemesi bu tarihte geliyor

hayranlarının uzun zamandır beklediği New Game+ güncellemesinin ne zaman çıkacağı belli oldu! New Game+ güncellemesi içeriğinde neler olacak?

Giriş Tarihi: 9.8.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 14:51
God of War'ın beklenen New Game+ güncellemesi bu tarihte geliyor

, 'ın New Game+ güncellemesinin çıkış tarihi açıkladı. Oyuna yeni ekipmanlar ve özellikler ekleyecek olan güncelleme, 20 Ağustos'ta yayınlanacak. Tabii ki oyunda bir takım değişiklikler olacak.

İÇERİKTE NELER DEĞİŞİYOR?

Yapılan açıklamaya göre oyuncular daha önce elde ettikleri zırhlar ve güç geliştirmelerine sahip olarak, oyuna yeniden başlayabilecek. Bununla birlikte God of War'da daha yüksek seviyede mücadele olacak ve düşmanlar saldırmak için yeni taktikleri deneyecekler.

Oyuna nadir olarak bulunan yeni geliştirmeler de ekleniyor. Skap Slag olarak adlandırılan yeni bir kaynak, ekipmanları daha iyi hale getirecek. New Game+ güncellemesi sinematik sahnelerin geçilebilmesini sağlayacak.

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God of War'ın beklenen New Game+ güncellemesi bu tarihte geliyor
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