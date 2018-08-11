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70 yaşındaki adam her gün 20 saat oynuyor!

çılgınlığı ülkemizde bitmiş olsa da hala Asya ülkelerinde devam ediyor. Bu anlamda 70 yaşında bir adam her gün tam 11 telefonla 20 saat Pokemon Go oynuyor...

Giriş Tarihi: 11.8.2018 13:40
70 yaşındaki adam her gün 20 saat Pokemon Go oynuyor!

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1000 dolardan fazla harcıyor.

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar oyun oynabiliyor.

Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayımlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve Alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.

Temmuz 2016'da çıkarılan oyunu tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelmiş, oyunun yaratıcısı Nintendo şirketinin hisseleri 5 gün içinde 9 milyar dolar değer kazanmıştı.

Hürriyet'in haberine göre akıllı telefonda oynanan oyunda, artırılmış gerçeklikle gerçek görüntülerin üzerine bindirilen sanal canavarlar yakalanıyor.

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70 yaşındaki adam her gün 20 saat Pokemon Go oynuyor!
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