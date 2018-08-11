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'da 10 yaşında çocuğa benzeyen !

Japon profesör Hiroshi Ishiguro, 10 yaşında bir çocuğa benzeyen bir geliştirdi

Giriş Tarihi: 11.8.2018 14:05
Japonya'da 10 yaşında çocuğa benzeyen robot!

'nın Osaka Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hiroshi Ishiguro daha önce tıpkı bir insan gibi konuşup davranabilen Erica adlı tasarlamıştı. Ishiguro bu kez de 10 yaşındaki bir çocuğa benzeyen robot geliştirdi.

Ibuki adlı robotun gövdesinin 47 parçadan oluştuğu, 37 kilo ağırlığında ve 1 metre 20 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi. Ibuki'nin yüzü ve elleri bir çocuğun yüzünü andırsa da vücudunun geri kalan kısmı metalden oluşuyor.

Ibuki'nin bir araştırma robotu olduğu ve gelecekte farklı uygulamalara konu olabileceği söyleniyor.

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Japonya'da 10 yaşında çocuğa benzeyen robot!
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