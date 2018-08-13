Bilim insanları ölümün hızını ölçmeyi başardı!

Ölüm ne kadar hızlı hareket ediyor? Bu bir bilmece değil. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ilk defa ölümün hızını ölçtü. Tetik dalgası başladığında ölümün bir hücreye yayıldığı hız gözlemlendi. Ölüm dakikada yaklaşık 30 mikrometre ile hareket ediyor.

Stanford Üniversitesi'nde Kimya ve Sistem Biyolojisi ve Biyokimya profesörü James Ferrell, "Tetik dalgaları artık hücre regülasyonunda yinelenen bir tema olarak takdir ediliyor" dedi.

Araştırmacılar, sitoplazmayı, bir hücrenin içindeki sıvının, kurbağa yumurtalarından alınmış olduğunu kullandılar. Bu daha sonra birkaç milimetre uzunluğunda tüplere yerleştirildi, daha sonra hücre ölümünün moleküler "ölüm sinyali" apoptoz süreci başlatıldı.

Araştırmacılar, sağlam kurbağa yumurtalarını incelemek için gözlemlerini floresan mikroskobu kullanarak desteklediler. Yumurtaların opaklığı nedeniyle bu durum daha da güçleşti. Ancak yine de tetik dalgasının içinden geçerken yumurta yüzeyinde pigmentasyon değişikliğine benzer bir dalgalanma görüldü.

Bilim adamları araştırmalarından neler öğrendi? Yani, bir hücrenin içindeki bu ölüm, stadyumda dalga yapan bir grup taraftarın bir parçası gibi gerçekleşiyor. Hücrenin kendi kendini yok etmesi, bir sonraki kişinin kendi kendini yok etmesini tetikliyor. Benzer tetikleme dalgaları sinir uyarılarında da bulunuyor.

EİNSTEİN'DAN 11 PUAN DAHA İYİ! DÜNYA ONU KONUŞUYOR...

GÜNEŞ’E YOLCULUK BAŞLADI