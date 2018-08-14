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'dan skandal uygulama! Bakın ne yapıyormuş...

'ın istenmediği açıkça belirtildiği durumlarda bile kullanıcıların anlık nerede olduklarıyla ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 11:26
Google'dan skandal uygulama! Bakın ne yapıyormuş...

ABD'li teknoloji şirketi 'ın, açıkça aksi belirtildiği durumlarda bile kullanıcılarının hareketlerini takip ettiği belirtildi. (AP) tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, cihazlarda ve 'larda Google hizmetlerini kullananların, gizlilik ayarlarını değiştirmiş olsalar bile gün içinde bulundukları yerlerin kaydedilebildiği saptandı.

Çalışmada, cihazlarda "konum geçmişi" özelliği etkinleştirilmediğinde dahi bazı Google uygulamalarının otomatik olarak konum verilerini kaydettiği belirlendi. Google'ın, haritalar uygulaması açıldığında konum verilerini depoladığı ve günlük güncellemelerinde de otomatik olarak kişilerin bulunduğu yeri tam olarak belirlediği kaydedildi.

2 MİLYAR ANDROID KULLANICISINI ETKİLİYOR

Gizlilik sorununun, Google'a haritalar veya arama için güvenen, dünya genelindeki yaklaşık iki milyar Android cihaz kullanıcısını ve yüz milyonlarca iPhone kullanıcısını etkilediği bildirildi. Çalışmanın bulguları, bilgisayar bilimleri araştırmacıları tarafından doğrulandı.

Geçen yıl, konum servisleri kapalı dahi olsa Android yazılımıyla çalışan cihaz kullanıcılarının konum verilerinin, yakındaki baz istasyonları aracılığıyla Google'a otomatik olarak iletildiğinin ortaya çıkmasının ardından, durumu kabul eden şirket yetkilileri, uygulamanın kısa bir süre içinde sonlandırılacağını açıklamıştı.

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Google'dan skandal uygulama! Bakın ne yapıyormuş...
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