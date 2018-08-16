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'ın başı belada! hakkında soruşturma başlatıldı

, geçtiğimiz hafta şirketinin geleceğine ilişkin çok önemli bir kararı Twitter üzerinden duyurdu. ve Borsa Komisyonu, Musk'ın hamlesinin üzerine şirketi incelemeye aldı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 15:14
Elon Musk'ın başı belada! Tesla hakkında soruşturma başlatıldı

şirketinin CEO'su , geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." mesajını paylaşmıştı. Hisse başına 420 dolardan borsadan çekilerek, şirketin değerini 70,6 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen ve bu sayede şirkete yaklaşık 10 milyar dolarlık bir değer artışı kazandıracak olan Musk, bu doğrultuda çalışmalara hız verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından Tesla'nın 'taki Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören hisseleri yüzde 8,5 artışla 371,15 dolara kadar yükselmişti. ABD hükümeti, şirketin borsadan çekilme kararının incelenmesi için komisyon kurdu. Şirketin bu hamleyi neden planladığı, hamleyi gerçekleştirebilecek fona sahip olup olmadığı gibi konuları mercek altına alacak olan ve Borsa Komisyonu, resmi soruşturmayı başlattı.

Tesla cephesinde bunlar yaşanırken, gazetesi, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu yıl içinde şirketin %3 ila %5 hissesini satın alacağını da duyurdu. Eğer iddialar gerçekse, Musk'ın sözünü ettiği "garantilenmiş finansman", Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu olabilir. (Habertürk)

Tesla 'borsadan çekilme' için komisyon kurdu

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Elon Musk'ın başı belada! Tesla hakkında soruşturma başlatıldı
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