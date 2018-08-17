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En sıcak keşfedildi (4 bin derece sıcaklık)

insanları şimdiye kadar keşfedilen en sıcak i keşfettiklerini açıkladılar.

Giriş Tarihi: 17.8.2018 00:39 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 02:06
En sıcak gezegen keşfedildi (4 bin derece sıcaklık)

Kelt 9-B adı verilen o kadar sıcak ki demir ve titanyum gibi metaller akkor gazlar haline geliyor. Uzmanlar genelde sadece yıldızlarda gözlenen bu duruma gezegenin büyüklüğünün yol açtığını söylüyor.

Gezegendeki sıcaklık 4 bin 327 derece olarak ölçüldü. Bu değer güneşin yüzeyindeki 5 bin 500 derecelik sıcaklığa yaklaşıyor.

Jüpiter'in 3 katı büyüklüğündeki dev gezegenin bir sıradışı özelliği daha var. Yıldızının çevresinde başdöndürücü bir hızla dönen Kelt 9-b'de bir yıl sadece 36 saat sürüyor.

Gezegen dünyaya 650 ışık yılı uzaklıkta bulunan Cygnus (Kuğu) takımyıldızında bulunuyor.

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