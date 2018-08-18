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'nın Galaxy foyası ortaya çıktı

Galaxy 'de 16+8 MP'lik çift ön kamera yer alıyor. Samsung da telefonun çift ön kamerasının selfie konusunda ne kadar yetenekli olduğunu yayınladığı fotoğraflarla vurguladı. Fakat gerçek daha sonra ortaya çıktı.

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 15:21
Samsung Brezilya'nın Galaxy A8 foyası ortaya çıktı

Selfie artık günümüzün standart trendlerinden biri haline gelmiş durumda. Telefon üreticileri de daha iyi selfieler için ön kameralarda önemli geliştirmelere gitti. Zaten mobil dünyada kamera teknolojisi konusunda sıçrama yaşandı. Tabii ki şirketler de kameralarının ne kadar yetenekli olduğunu da ön plana çıkarmak istiyor. Haklı olarak da böyle yaptı, 'in çift ön kamerasının gücünü ortaya koymak istedi. Fakat işin gerçeği sonradan meydana çıktı.

SAMSUNG BREZİLYA DURUMU KABUL ETTİ

'in haberine göre Samsung Brezilya'nın Twitter'da A8 için yayınladığı selfie fotoğrafları aslında stok fotoğraflarmış. Fotoğraflar ise Getty Images isimli siteden para karşılığı satın alınmış ve daha sonra A8'le çekilmiş gibi yayınlanmış. Mesela ilk fotoğraf gerçekte 2015 yılına ait.

Bu olay ise Feliperas isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkartıldı. Samsung Brezilya, Feliperas'a verdiği cevapta söz konusu iki fotoğrafın stok olduğu kabul ederken, "Hedef kitlemizin davranışını ifade ediyor" açıklamasını yaptı. Bu arada söz konusu fotoğrafların tanesi 499 dolar fiyata sahip.

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Samsung Brezilya'nın Galaxy A8 foyası ortaya çıktı
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