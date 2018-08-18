Samsung Brezilya'nın Galaxy A8 foyası ortaya çıktı

Selfie artık günümüzün standart trendlerinden biri haline gelmiş durumda. Telefon üreticileri de daha iyi selfieler için ön kameralarda önemli geliştirmelere gitti. Zaten mobil dünyada kamera teknolojisi konusunda sıçrama yaşandı. Tabii ki şirketler de kameralarının ne kadar yetenekli olduğunu da ön plana çıkarmak istiyor. Haklı olarak Samsung Brezilya da böyle yaptı, A8'in çift ön kamerasının gücünü ortaya koymak istedi. Fakat işin gerçeği sonradan meydana çıktı.

SAMSUNG BREZİLYA DURUMU KABUL ETTİ

Android Police'in haberine göre Samsung Brezilya'nın Twitter'da A8 için yayınladığı selfie fotoğrafları aslında stok fotoğraflarmış. Fotoğraflar ise Getty Images isimli siteden para karşılığı satın alınmış ve daha sonra A8'le çekilmiş gibi yayınlanmış. Mesela ilk fotoğraf gerçekte 2015 yılına ait.

Bu olay ise Feliperas isimli Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkartıldı. Samsung Brezilya, Feliperas'a verdiği cevapta söz konusu iki fotoğrafın stok olduğu kabul ederken, "Hedef kitlemizin davranışını ifade ediyor" açıklamasını yaptı. Bu arada söz konusu fotoğrafların tanesi 499 dolar fiyata sahip.