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9'un ilk si yayınlandı

kısa süre önce yeni amiral gemisi modeli 9'u tanıtmıştı. Şirket aradan fazla zaman geçmeden Note 9 için çıkardı. İşte yeni yazılım paketinin detayları...

SABAH İNTERNET Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 13:02
Samsung Galaxy Note 9'un ilk güncellemesi yayınlandı

Uzun zaman boyunca dedikoduların hedefinde yer alan 9 hakkında birçok rapor ve sızıntı ortaya çıkmıştı. Sonunda gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Note 9 üstündeki örtüyü kaldırdı. Tabii ki Note 9 inceleme merkezimize de konuk oldu ve detaylı bir şekilde telefonun performansını değerlendirdik.

GÜNCELLEME İÇERİĞİ NEDİR?

Gelelim asıl haberimize, Samsung tanıtımdan kısa süre sonra Galaxy Note 9'un ilk sini yayınladı. 270 MB boyutunda olan bu güncelleme Ultra Ağır Çekim içindeki tek çekim için kayıt seçme özelliği ekliyor (0.2 sn, 0.4 sn). Bununla birlikte güncelleme performansta iyileştirmeler yapıyor ve bir takım hataları da düzeltiyor.

Güncellemeler için hangi marka ve model cihazınız olursa olsun, en az %50 şarja sahip olduğundan emin olun. Hatta şarja takın ve şarjı dolduğu zaman güncellemeyi yapın. Güncelleme dosyasını indirmek için kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan da emin olun. Eğer üstünden yazılım dosyasını indirmek isterseniz, bu durum mobil internet kotanızdan yer ve yüksek faturaya neden olur. Ayrıca güncellemelerden önce telefonunuzun yedeğini almayın da ihmal etmeyin.

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Samsung Galaxy Note 9'un ilk güncellemesi yayınlandı
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