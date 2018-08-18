Samsung Galaxy Note 9'un ilk güncellemesi yayınlandı

Uzun zaman boyunca dedikoduların hedefinde yer alan Galaxy Note 9 hakkında birçok rapor ve sızıntı ortaya çıkmıştı. Sonunda Samsung gerçekleştirdiği etkinlikle birlikte Note 9 üstündeki örtüyü kaldırdı. Tabii ki Note 9 inceleme merkezimize de konuk oldu ve detaylı bir şekilde telefonun performansını değerlendirdik.

GÜNCELLEME İÇERİĞİ NEDİR?

Gelelim asıl haberimize, Samsung tanıtımdan kısa süre sonra Galaxy Note 9'un ilk güncellemesini yayınladı. 270 MB boyutunda olan bu güncelleme Ultra Ağır Çekim içindeki tek çekim için kayıt seçme özelliği ekliyor (0.2 sn, 0.4 sn). Bununla birlikte güncelleme performansta iyileştirmeler yapıyor ve bir takım hataları da düzeltiyor.

Güncellemeler için hangi marka ve model cihazınız olursa olsun, en az %50 şarja sahip olduğundan emin olun. Hatta şarja takın ve şarjı dolduğu zaman güncellemeyi yapın. Güncelleme dosyasını indirmek için kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan da emin olun. Eğer mobil internet üstünden yazılım dosyasını indirmek isterseniz, bu durum mobil internet kotanızdan yer ve yüksek faturaya neden olur. Ayrıca güncellemelerden önce telefonunuzun yedeğini almayın da ihmal etmeyin.