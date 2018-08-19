Üniversite öğrencilerinin 'yerli ve milli otomobil' rüyası

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Verimli Meydan Okuyan Elektrikli Araçlar Yarışması'nda "elektromobil", "hidromobil" ve "otonom" kategorilerinde tasarladıkları araçlarla 3 kupa kazanan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) öğrencileri, yerli ve milli otomobil üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Yarışmaya 1 yıl önce hazırlanmaya başlayan 20 kişilik takım, hidrojen gazıyla çalışan "hidromobil" ve elektrikle çalışan, aynı zamanda otonom yani sürücüsüz olma özelliği de taşıyan "elektromobil" araç tasarladı. Araçların tasarımı, yazılımı, donanımı ve üretimi YTÜ öğrencileri tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretildi.

Körfez Yarış Pisti'nde 10-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen yarışmada, elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 ve otonom kategorisinde 5 üniversite takımı mücadele etti. YTÜ AESK takımı, hidromobil ve bu yıl ilk defa düzenlenen otonom yarışlarında birincilik, elektromobil kategorisinde ise üçüncülük kazandı.

Yurt dışındaki yarışmalarda da Türkiye'yi tasarladıkları yerli araçlarla temsil etmek isteyen öğrencilerin en büyük hedefi ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretme hedefine katkı sağlamak.