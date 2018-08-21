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Akıllı olmayan cep telefonları moda oldu

Yapılan bir araştırmaya göre, satışları yüzde 2 artarken, akıllı olmayan cep telefonu satışları ise yüzde 5 oranında arttı.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 01:12 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 01:31
Akıllı olmayan cep telefonları moda oldu

merkezli haber sitesi, geçen yıl dünya genelinde 'sadece arama yapabilen', eski model cep telefonlarının satışlarında yüzde 5 artış olduğunu yazdı. Habere göre, aynı dönemde satışlarındaki artış sadece yüzde 2 oldu.

The Independent, satışlardaki artışa gerekçe olarak "İnsanlar bağlantılarını koparmaya ve daha huzurlu olmaya çalışıyor" yorumunda bulundu.

Yılın en çok satan telefonları bunlar

İngiltere'de Oxfam tarafından yapılan araştırmada, insanların yüzde 78'inin akıllı telefonları olmadan bir hayatı hayal bile edemediği ortaya çıkmıştı.

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