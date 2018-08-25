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tarihi ı düzeltti

hesabında ’nün dan çekilmiş fotoğrafını ’Himalayalar’da karla kaplı bir göl’ diye paylaşan (), tepkiler üzerine bu ı düzeltti.

Giriş Tarihi: 24.8.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 25.8.2018 01:57
NASA tarihi hatayı düzeltti
hesabında 1 Şubat 2015 tarihinde bir astronotu tarafından 'nün dan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan , Düz Dünya Derneği Başkanı 'ın örgütlediği Türk kullanıcılarının tepkisinin ardından bu ı aradan geçen 3,5 yılın ardından düzeltti. Van Gölü'nün fotoğrafına 'Bu başlık düzeltilmiştir' ifadesi ekleyen ISS, hatayı bildiren sosyal medya kullanıcılarına da teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan Dernek Başkanı Özkan, uzay bilimleriyle ilgili araştırmalar yaptığını belirterek, 'de bu konuda faaliyet gösteren kurumların çalışmalarında yer almak istediğini söyledi.
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NASA tarihi hatayı düzeltti
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