Twitter CEO'su Kongrede ifade verecek

ABD'de Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'nin 5 Eylül'de Temsilciler Meclisinde ifade vereceğini bildirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan McCarthy, Twitter CEO'su Dorsey'e yaptıkları davetin kabul edildiğini belirtti.

McCarthy, 5 Eylül'de Dorsey'nin Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde şirketin kullandığı içerik yönetimi ve algoritmalar hakkında soruları yanıtlayacağını ifade etti.

"MUHAFAZAKAR SESLER SUSTURULUYOR" İDDİASI

Açıklamasında, sosyal medya platformlarının halkın bir araya gelip görüşlerini ortaya koyduğu yerler haline geldiğine dikkati çeken McCarthy, ABD'deki muhafazakar seslerin son dönemde yoğun şekilde susturulduğunu savundu.

Twitter'dan da bu konudaki duruşunu dinleyeceklerini kaydeden McCarthy, tek taraflı konuşmaların söz konusu sosyal medya platformlarının asli varlık nedenine uygun olmadığını vurguladı.

Twitter, geçen yıl Virginia'nın Charlottesville kentinde yaşanan ve bir kişinin öldüğü aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki olayların ardından bazı sağcı hesapları kapatmıştı. Benzer şekilde sağcı görüşleriyle bilinen Alex Jones adlı radyo programcısının hesabı da bir haftalığına askıya alınmıştı.

Daha önce de Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketinin yaşadığı veri sızıntıları sebebiyle Senatoda ifade vermiş, bu sırada şirketin içerik yönetimi hakkındaki soruları da yanıtlamıştı.