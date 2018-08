Yerli cep dünyayı konuşturacak

ABD'nin açtığı ticari savaş sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerli telefon kullanın' çağrısı yankı buldu. Yerli üretilen General Mobile'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Türkiye'nin en çok satan 3 telefon markasından biri olduklarını belirterek "Yerli bir marka olarak Türkiye'de teknoloji geliştiren General Mobile, bugün yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını kanıtlamış durumda. General Mobile dünyanın önde gelen mobil teknoloji şirketleri ile ortak çalışarak 33 ülkede faaliyet gösteriyor. İhracat yaptığı bazı ülkelerde kısa sürede ilk 5 markadan biri olma başarısını gösteren General Mobile, yaklaşık 50 milyon TL tutarında ihracat ile 2017 de toplam satışlarının yüzde 15'ini yurt dışı pazarlardan elde etti" dedi.

800 BİN ADET SATACAK

Erdoğan'ın yerli telefon kullanın çağrısına destek verdiğini anlatan Yaman "Globalde de güçlü bir oyuncu olan General Mobile olarak, 2018 sonunda faaliyette bulunulan ülke sayısını 45'e çıkarmayı, ihracatta 800 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 300 Milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi, böylelikle 8 kattan daha büyük bir büyüme hedefliyoruz.Yerli bir marka olarak meslek liseleri ve üniversitelerde çeşitli programlar uyguluyoruz. Hem liselerde hem üniversitelerde staj öncesinde genç yeteneklerle irtibat sağlıyoruz.Yetenekli öğrencileri belirleyip, staj programına almayı ve kariyerlerine başlamadan önce deneyim kazanmalarını sağlamak istiyoruz" dedi.

AR-GE'YE 30 MİLYON LİRA

Türkiye'nin teknoloji bölgesi olması için çalıştıklarını ifade eden Yaman, şunları söyledi: "Bugün bin 257 çalışanıyla dünya liderliği yolunda ilerleyen şirketimiz, yıl sonuna kadar bin 500 çalışana ulaşmayı hedefliyor. 2016 yılından kurulan Ar-Ge Merkezi ile yerli tasarım ve üretim alanında çalışmalar yürütüyoruz. Ciromuzun yüzde 3'ünü Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Türkiye'nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarla teknoloji geliştirmek ve ihraç etmekten geçiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için ise inovasyon ve Ar-Ge'nin önemi elbette çok büyük. Dijital dönüşümle birlikte ülkemizde de Ar-Ge çalışmaları ivme kazanıyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye'nin gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır. Ar-Ge çalışmalarımıza 2017 yılında yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaptık ve 2018 sonu itibarıyla ise yaklaşık 30 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Ar-Ge Merkezimizde yılda en az 2 yeni model üretiyoruz" dedi.

BU YIL 4 YENİ ÜRÜN GELİYOR

General Mobile, Barselona'da düzenlenen Dünya Mobile Kongresi'nde 2018 yılı Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulan 'GM8' modelinin yanı sıra AndroidGo'nun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan 'GM 8 Go' modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yaman, GM 8 ve GM 8 Go dışında, 2018 yılında iki yeni ürünü daha piyasaya sunacaklarını belirtti. Yaman "Kullanıcılarımızı dinleyerek hareket ediyoruz ve her geliştirdiğimiz ürüne bu stratejiyle yaklaşıyoruz. 2018 yıl sonuna kadar iki yeni modelimizi daha piyasaya sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

