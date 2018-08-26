Elon Musk`tan 'U' dönüşü

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde açıkladığı Tesla'yı borsadan çekme kararından vazgeçti. Bu kez Tesla'nın halka açık kalmasının daha iyi bir yol olduğunu söyleyen Musk, şirketin halka açık kalmasına karar verdiklerini açıkladı.



Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 7 Ağustos'ta sürpriz bir açıklama yaparak Tesla'yı borsadan çekmeyi planladığını duyurmuştu. Musk'ın bu açıklamasının ardından hisseler 322 dolara kadar gerilemişti.



Haber7'ye göre yaşanan bu düşüşün ardından yönetim kurulu ile bir toplantı yapan Musk, toplantının ardından şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada "Yönetim kuruluna Tesla için en iyi adımın borsada kalmak olduğunu söyledim. Onlar da bunu kabul ettiler" dedi.

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