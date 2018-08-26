Volkswagen'in o makineleri havayı değiştirdi!

Sadece bilim kurgu filmlerinde yaşanabileceği düşünülen bir olay Meksika'da gerçekleşti. Alman otomobil devi Volkswagen, Meksika'da kullandığı hava değiştirme teknolojisi nedeniyle bölgede kuraklığın baş göstermesine neden oldu.

Şirketin otomobil fabrikasının bulunduğu bölge dağlardan gelen rüzgarların maruz kaldığı bir bölge olduğundan yaşanan dolu yağışları, üretim ardından dışarıya park edilen otomobiller için ciddi sorunlar yaratıyordu.

Bunun üzerine Volkswagen, bölgeye hava değiştirme bombaları yerleştirdi. Bu bombalar belli hava şartları altında otomatik şekilde gökyüzüne şok bombaları göndermeye başladı.

Ancak zaman geçtikçe bu durum bölgede yağmurların bitmesine neden oldu.

Bölgedeki çiftçilerin temsilcisi Gerardo Perez yaptığı açıklamada bu şok bombardımanları nedeniyle gökyüzündeki bulutların tamamen ortadan kaldığını ve yağmur oluşumunun engellendiğini söyledi.

Öte yandan Volkswagen'in sözcüsü bu makinelerin otomatik kullanımını derhal durdurduklarını belirtti.

Sözcü açıklamasında, "Doluya karşı park alanına ağ çektik. Bu ağ araçlarımızı korumak için ilk öncelik olarak kullanılacak. Makineler ise ikincil amaçla kullanılacak olup sadece manuel mod ile çalışacak." dedi.