Galaxy Note 7 tarihe karıştı!

Samsung, kısa bir süre önce yeni S Pen'li amiral gemisi Galaxy Note 9'u tanıtmış ve kullanıcılara sunmuştu. 2011 yılından bu yana geliştirilen Galaxy Note serisinin tepe modeli olan Note 9, elbette bu hale seleflerinden beslenerek getirildi. Bu noktada her ne kadar Samsung'un kriz yaşamasına sebep olsa da, Note7'nin de önemi büyük.

Zira telefonun batarya problemi yaşaması ve patlamalara sebep olması, Samsung'un bataryaya daha büyük önem vermesine sebep oldu ve sonrasından gelen gerek Galaxy Note 8, gerekse Galaxy Note 9 kriz yaşatmayacak bir bataryayla donatıldı. Ancak Samsung, yine de haklı olarak geçmişin gölgesinden kurtulmaya çalışıyor.

Hürriyet'e göre, Samsung'un yayınladığı Galayx Note serisinin gelişimini gösteren info grafikte Note7 yer almıyor. Galaxy Note edge ve Galaxy Note 5'ten sonra direkt olarak Galaxy Note 8'e geçilen info grafik, Samsung'un Note 7'yi tamamen sildiğini gösteriyor. Buna karşın listede Galaxy Note Fan Edition da yer almıyor. Bilindiği gibi Galaxy Note Fan Edition, yaşanan problemin gözden geçirilerek yenilenen bataryalarıyla piyasaya sürülen Galaxy Note 7'ye dayanıyor.

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