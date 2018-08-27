'Kozmik Elmas' Ryugu'nun yüzeyi görüntülendi

Geçtiğimiz Haziran ayında elmas şeklindeki asteroit Ryugu'nun yörüngesine yerleşen Japon uzay aracı Hayabusa 2, gök taşının muhteşem yakın çekim fotoğraflarını göndermeye devam ediyor. Uzay aracı, yukarıdaki fotoğrafı Ryugu'nun yüzeyinden sadece 1 kilometre uzaklıkta yakalamış.

Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA) tarafından geliştirilen Hayabusa 2, 3.5 yıllık uzay yolculuğunun ardından 27 Haziran'da Ryugu'ya ulaşmıştı. İlk olarak yüzeyden 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hayabusa, geçtiğimiz iki aylık süreç boyunca zaman zaman gök taşının yüzeyine yaklaşıyor ve bazı gözlemler gerçekleştirip fotoğraflar yakalamaya çalışıyordu. Örneğin uzay aracı geçtiğimiz Temmuz ayında da yüzeye altı kilometre kadar yaklaşmış ve bu fotoğrafı Dünya'ya göndermişti.

Hayabusa bu ayki görevinde ise Ryugu'ya en yakın geçişini gerçekleştirdi. Yüzeye 851 metre kadar yaklaşan uzay aracı, asteroitin şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü yakaladı. Fotoğrafta Ryugu'nun yüzey özelliklerini çok net bir şekilde görebiliyoruz.

6 Ağustos'ta gerçekleşen görevin bilimsel bir amacı olduğunu da belirten JAXA,"Ryugu'nun kütleçekim özelliklerini daha iyi anlamak istiyorduk. Bunun için uzay aracını geçici bir serbest düşüş haline soktuk. Hayabusa'nın bu sıradaki hareketini izleyerek asteroitin kütleçekim gücünü anlayabiliriz." sözlerini kullanıyor. Uzay ajansı, görevin tamamlanmasının ardından Hayabusa'nın tekrar 5 kilometre yüksekliğe geri döndüğünü söylüyor.

GÖREV RYUGU'DAN DÜNYA'YA ÖRNEKLER GETİRMEK

Japonya'nın Hayabusa 2 görevindeki en önemli amacı Ryugu'dan Yeryüzü'ne toprak ve taş örnekleri getirmek olacak. Hayabusa 2, bu doğrultuda öncelikle asteroiti en ince detayına kadar inceleyecek. Sonrasında ise Japon bilim insanları çok enteresan bir işe imza atıp bazı patlayıcılar yardımıyla Ryugu'nun yüzeyinde bir krater oluşturmaya çalışacaklar. JAXA, böylece asteroit yüzeyinin altından taze örnekler çıkarıp bu örnekleri Dünya'ya getirmek istiyor.

Hayabusa 2 görevinin yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa, gök taşından parça çıkarma sürecini geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda,"Öncelikle göktaşının yüzey özelliklerini dikkatlice incelemek istiyoruz. Bu şekilde malzeme alacağımız örneği belirleyeceğiz. Daha sonra ise uzay aracından bir parça ayrılacak. Hayabusa 2 güvenli bir mesafeye kadar uzaklaşınca bırakılan parça patlatılarak göktaşının içine doğru bir miktar girecek. Hayabusa, uzay taşında oluşacak kraterden taze örnek parçalar alacak." ifadeleriyle anlatmıştı.

Hayabusa'nın Ryugu'daki gök taşını inceleme ve örnekler toplama görevinin 18 ay sürmesi bekleniyor. Uzay aracı bu süreç boyunca toplam 3 kez örnek toplama girişiminde bulunacak. Görevin tamamlanmasının ardından ise Hayabusa 2019 yılında Yeryüzü'ne doğru harekete geçecek. Hayabusa'nın topladığı örneklerle beraber 2020 yılında Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemindeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilecek örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini düşünüyor. (Donanımhaber)