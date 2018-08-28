IFA 2018 ne zaman başlıyor? IFA 2018'de neler tanıtılabilir?

IFA, tahmin edilmesi belki de en zor teknoloji fuarlarının başında geliyor. MWC'de her şey telefonlarla ilgiliyken CES öncesinde yılın en önemli olacak teknolojileriyle tanışacağımızı biliyoruz. IFA'da ise duvar boyutlu ekranlardan ilginç mutfak araçlarına, bizi hangi sürprizlerin beklediğini tahmin etmek oldukça güç. Yine de geçmişe bakarak fikir yürütebiliriz.

TELEFONLAR

Sony'nin bir iki telefon tanımadığı bir IFA düşünemiyoruz. Bu seneki IFA'da Xperia XZ3 ile tanışabiliriz. Dedikodular, XZ3'ün küçük geliştirmeler yapan bir amiral gemisi olacağını söylüyor. Söylentiler, cihazın XZ2'deki çift kamerayla mı, yoksa Sony'nin 48MP'lik yeni telefon kamerası sensörüyle mi geleceği üzerinde anlaşamıyor.

IFA'da yer alacak Huawei'nin 6,3 inç'lik Mate 20'yi tanıtması muhtemel. Bunun yanında mevcut modellerin "lite" ve "pro" sürümleriyle karşılaşabiliriz.

LG V30 geçen seneki IFA'da gelmişti ve bu seneki söylentiler, V40'ın gerçek olacağı konusunda anlaşıyor. Cihazın IFA'da tanıtılıp tanıtılmayacağını şu an için bilmiyoruz.

BlackBerry telefonları üreten TCL'nin etkinlikte yeni şeyler tanıtacağı kesin. Bu yeni şey, KEY2'nin yeni, "sadeleştirilmiş" sürümü KEY2 LE olabilir.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Yeni akıllı saat ve fitness sayaçları, IFA'da sergilenmek için adeta sıraya girecekler. Örneğin Fossil, her defasında altındaki markaların birçok ürünüyle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte bu alanda büyük isimleri nadiren göreceğiz. Giyilebilir teknolojiler belki ölmedi ancak birkaç sene önceki kadar ilgi çekmiyor. LG'nin yeni bir akıllı saat üzerinde çalıştığı söyleniyor, Huawei'nin ise birkaç ilginç patenti var, ancak tüm bu dedikoduların IFA'yla ilgisi olduğunu söylemek zor.

TV VE SES

4K ve HDR kısaltmaları geçen senelerde kaldı ancak IFA'daki TV'lerin yine bu ibarelerle geleceği kesin. Sıkıcı olabilecek bir dizi tanıtımın dışında Samsung'un 8K QLED TV'sinin geldiğine dair ciddi sinyaller var. Firma büyük ihtimalle 146 inç'lik 4K MicroLED The Wall TV'yi de IFA'ya getirecek. LG'nin ise daha da büyük olan 175 inç'lik MicroLED TV'yi IFA'ya taşıma ihtimali var.

Geçen seneki IFA'yı kablosuz kulak içi kulaklıkları görmeden terk etmeniz mümkün değildi. Bu seneki IFA'da da en az birkaç çift kablosuz kulaklık görmeyi bekleyebiliriz. Yeni hoparlörler, IFA'nın vazgeçilmezlerinden ancak şu sıralar yapay zekasız bir ev elektroniği ürünüyle ortaya çıkma cesaretini kimse göstermiyor.

GERİYE KALANLAR

Asus, Acer, Lenovo gibi firmalar IFA'da en azından birkaç yeni laptop ve melez cihazlarıyla bulunacaklar. Nvidia'nın yeni grafik kartları belki henüz laptop'lara gelmeyecek ancak en son en son masaüstü modelleri VirtualLink'le geliyorlar. Bu bağlantı standardı, başlığa ihtiyaç duyduğu gücü ve veriyi sağlıyor; standart karmaşasını ortadan kaldırıyor. Bu yeni teknolojiyi IFA'da görmeyi bekleyebiliriz. (Hürriyet)

