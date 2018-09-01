Honor Magic 2'yi IFA 2018'de gösterdiler

Honor, Magic 2 adını çerçevesiz ekranlı telefonunu IFA 2018'de kullanıcılara gösterdi. Magic 2'deki büyük güncelleme, ön kamera kurulumunu saklayan ve telefonun karşıdan bakıldığında tamamen çerçevesiz ekran olarak görülmesini sağlayan "Magic Slide" özelliği. Bu kızaklı mekanizmayı bu yıl başında Oppo Find X'te görmüştük.

Honor'a göre, yeni tasarım, neredeyse yüzde 100 ekran-kasa oranına sahipken, Magic 2'nin prototipine bakarak bunu söylemek zor.

2 AY İÇİNDE SATIŞA SUNULACAK

Magic 2 ayrıca Huawei'nin yeni Kirin 980 işlemciden de güç alabilir. Muhtemelen P20 Pro gibi telefonlarda bulunan mevcut Kirin 970 yonganın devamı.

Honor'un başkanı George Zhao'ya göe Honor Magic 2, en az iki ay içinde satışa sunulmuş olacak. Xiaomi'nin ekim ayında Mi Mix 3'ü tanıtmaya hazırlanıyort. Yani Honor'un elini biraz daha çabuk tutması gerek. (Milliyet)