Samsung orta seviye modellerini böyle uçuracak!

Akıllı telefonlar söz konusu olduğu zaman üreticiler en yeni ve en iyi özelliklerini daima önce amiral gemilerine sunar. Daha sonra pahalılık seviyesine göre orta segment ve giriş seviyesindeki modellerinde aynı özelliklere yer vermeye başlarlar. Samsung'tan bu gidişatın değişeceğine yönelik önemli bir açıklama geldi.

Samsung Mobil'in baş yöneticisi olan DongJin Koh, CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin amiral gemilerinden önce orta segment telefonlara odaklanacağını belirterek, "Geçmişte yeni teknolojileri ve farklılıkları amiral gemisi olan modellerimize getiriyor, ardından orta segmentte yer veriyorduk. Ancak bu yıl stratejimi değiştirerek yeni teknolojileri ve farklılıkları orta segmentten başlatmaya karar verdim." dedi.

DJ Koh, Samsung'un mobil departmanını da bu stratejine uygun olarak hazırlamış. Yeni düzene uygun ilk akıllı telefonlar bu çıkacak olan Galaxy A serisi modelleri olacak. Bu telefonların fiyatı yaklaşık 400 dolar civarında. Yüksek performansları modeller olan S9 and Note 9'un fiyat olarak epey aşağısındalar ancak piyasadaki diğer bütçeye uygun telefonlardan daha ilerideler.

Habertürk'e göre piyasalardaki amiral gemisi modellerinin satışların azalması Samsung'un orta segmente önem vermesine sebep olmuş gibi görünüyor.

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