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Oyuncu telefonu 'ye geliyor

Huawei'nin alt markası Honor geçtiğimiz günlerde sona eren 2018 etkinliğinde 'in lansmanını gerçekleştirmişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Honor Play yakın zamanda 'de tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Giriş Tarihi: 7.9.2018 15:42
Oyuncu telefonu Honor Play Türkiye'ye geliyor

aslında haziran ayında pazarında satışa sunuldu, fakat 2018'de gerçekleşen lansmanla birlikte telefon dünya pazarı için resmen duyurulmuş oldu. Yapılan açıklamaya göre Honor Play, eylül ayından itibaren 'de satışa sunulacak.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Cihazda 6.3 inç'lik Full HD+ çözünürlüğünde (1080x2304) ekran bulunuyor. Telefonda 4/6 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 16+2 arka kamera, 16 MP ön kamera ve 3750 mAh değerinde pil var. EMUI 8.1 arayüzüne sahip olan cihaz, 8.1 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Mobil oyunculara odaklanan cihazda GPU Turbo, gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma teknolojisi SmartShock 4D, Histen 3D ses teknolojisi, 3D ses desteği ve Gaming Suite özellikleri de bulunuyor.

HONOR PLAY'İN FİYATI BELLİ OLDU MU?

Honor, Türkiye konusunda açıklama yapmadı. Ancak IFA 2018'de cihaz 329 dolarlık fiyat etiketi olduğu belirtilmişti.

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Oyuncu telefonu Honor Play Türkiye'ye geliyor
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