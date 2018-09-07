Oyuncu telefonu Honor Play Türkiye'ye geliyor

Honor Play aslında haziran ayında Çin pazarında satışa sunuldu, fakat IFA 2018'de gerçekleşen lansmanla birlikte telefon dünya pazarı için resmen duyurulmuş oldu. Yapılan açıklamaya göre Honor Play, eylül ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Cihazda 6.3 inç'lik Full HD+ çözünürlüğünde (1080x2304) ekran bulunuyor. Telefonda 4/6 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 16+2 MP arka kamera, 16 MP ön kamera ve 3750 mAh değerinde pil var. EMUI 8.1 arayüzüne sahip olan cihaz, Android 8.1 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Mobil oyunculara odaklanan cihazda GPU Turbo, gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma teknolojisi SmartShock 4D, Histen 3D ses teknolojisi, 3D ses desteği ve Gaming Suite özellikleri de bulunuyor.

HONOR PLAY'İN FİYATI BELLİ OLDU MU?

Honor, Türkiye fiyatı konusunda açıklama yapmadı. Ancak IFA 2018'de cihaz 329 dolarlık fiyat etiketi olduğu belirtilmişti.