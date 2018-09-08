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Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yeni keşfedildi

insanları Güneş sisteminin dışında yeni bir keşfettiler. Bu gezegen, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde ve çok sıcak.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 18:47
Dünya'nın iki katı büyüklüğünde yeni gezegen keşfedildi

Dünya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğündeki Wolf 503b, yıldızlara oldukça yakın olduğu için seyahat için pek uygun değil. Bu dev in en önemli özelliği ise inanılmaz derecede sıcak olması. Bu gezegenin kendisine fazlasıyla yakın parlak bir de yıldızı var. Uzay teleskobuyla bakıldığında gezegen ve yıldızı, dünyaya aslında oldukça yakın. Wolf 503b, gezegenimizden yaklaşık 145 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Kulağa oldukça uzak gelse de uzayın zaman- mesafe işleyişinde bir taş atımlık mesafe kadar.

Webtekno'nun haberine göre yeni keşif Wolf 503b, yakın zamanda çıkacak olan James Webb Uzay Teleskobu ile deneyimlemek için oldukça iyi bir gezegen. Daha güçlü bir teleskopla, insanları, gezegenin atmosferinin değerlendirmeye başlayabilir ve orada hidrojen olup olmadığını öğrenme fırsatı yakalayabilirler. Şu an için gezegenin dünya ile çok bir benzerliği bulunmuyor. Şu anki tahminlere göre gezegenin sıcaklığı ise yaklaşık 540 santigrat derece. Elimizdeki bilgilere bakacak olursak, orada yaşamamız şimdilik pek olası görünmüyor.

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