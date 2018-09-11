SpaceX, Mars uzay gemisinin testlerine gelecek yıl başlıyor

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, bildiğiniz gibi insanoğlunu Mars'a taşıyacak dev bir uzay gemisi üzerinde çalışıyor. BFR ismiyle bilinen bu uzay aracı şu sıralar SpaceX merkezlerinde geliştirme sürecinde bulunuyor. BFR'ın son durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bazı ifadeler kullanan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, 2019'un sonlarına doğru testlere başlayabileceklerini söyledi.

SpaceX'in yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz yıl tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşuyor. Tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip olan SpaceX'in dev koloni taşıyıcısı, ihtiyaç duyduğu gücü ise şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor.

DARPA D60 konferansında konuşan SpaceX baş işletme görevlisi Gwynne Shotwell,"BFR'ın ilk kısa uçuş testlerine 2019'un sonlarına başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Sonrasında 2020 yılı gibi de yörüngeye çıkabilecek seviyeye geleceğiz." sözlerine yer verdi

Shotwell'in bahsettiği bu "kısa uçuş" testleri roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşuyor. SpaceX, buna benzer uçuş testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti.

İLK MARS YOLCULARI 2024'TE YOLA ÇIKACAK

Donanımhaber'e göre SpaceX'in 2019'ta testlerine başlamayı hedeflediği BFR, 2022 yılına kadar en az iki kez insansız Kızıl Gezegen görevlerine çıkmış olacak. Bu görevler ile birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek isteyen SpaceX, sonrasında ise 2025 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor.