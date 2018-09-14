Çin'den Apple'ın iPhone lansmanına tepki!

ABD Kaliforniya'da düzenlenen Apple lansmanı, Çin'de internet kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.

Apple'ın iPhone, iWatch gibi ürünlerinin tanıtıldığı lansman toplantısında, Çin'in yanında Tayvan ve Hong Kong da arka plandaki ülkeler listesinde yayınlandı. Bu durum, Çinli sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

?Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times'ta ise söz konusu haber Apple, Hong Kong ve Tayvan'ı Çin'le eşit listeleyerek Çinli müşterilerini kızdırdı' ifadeleriyle haberleştirdi.

?Çin, satış oranları göz önünde bulundurulduğunda Apple'ın dünya çapındaki üçüncü büyük pazarını oluşturuyor.

Daha önce IKEA da, yayınladığı bir katalogda Tayvan'ı 'Çin'den ayrı bir ülke' olarak tanımlayarak Çinlilerin tepkisini çekmişti.



Hong Kong ve Tayvan, Çin'in uluslararası politik alanda en çok hassasiyet gösterdiği konulardan. 1842 yılında İngilizlere verilen Hong Kong, Çin'e 'geri verildiği' 1 Temmuz 1997 tarihine kadar Britanya'nın sömürge adaları konumunda bulundu. Çin'in güneyinde bulunan ada grubu, 1997 yılından sonra ise Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi haline geldi.

Tayvan ise, 1949 yılında gerçekleşen Çin devrimi öncesinde yaşanan iç savaşı kaybeden milliyetçilerin anakaradan kaçmaları sonucunda kurulan bir ada ülkesi. Çin, 'Tek Çin' politikası sebebiyle Tayvan'ı hala Çin'in bir parçası olarak görüyor. (Hürriyet)