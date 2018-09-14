İç kulakta yeni nöronlar keşfedildi

İsveç'te Karolinska Enstitüsünden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, periferik işitsel sistemde daha önce bilinmeyen 3 nöron tespit edildi.

Daha önce kulak salyangozundaki sinir hücrelerini Tip 1 ve Tip 2 nöronları olarak ayıran bilim insanları, araştırmanın, Tip 1 nöronlarının aslında 3 çok farklı hücre türünü içerdiğini gösterdiğini duyurdu.

TEDAVİLERDE FAYDALANILABİLİRLER

İşitsel bilginin büyük bölümünü ileten Tip 1 nöronlarındaki keşiften, gelecekte kulak çınlaması ve yaşlılığa bağlı işitme kaybı gibi duyma bozukluklarının tedavisinde faydalanılabileceğine dikkat çekildi.

Araştırma ekibinin lideri Francois Lallemend, "Artık merkezi işitsel sisteme giden 3 farklı yol olduğunu biliyoruz. Her bir hücre türünde hangi genlerin aktif olduğunu da ayrıntılı biçimde saptadık." dedi.

Çalışmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.