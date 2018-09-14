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'e ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen ve pek çok kurum ve kuruluşun destek verdiği 'e ulaşımın 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleriyle sağlanacağı bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 14:06
TEKNOFEST'e ulaşım ücretsiz olacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Havalimanında yapılacak ve üç gün sürecek 'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi.

16 MERKEZDEN OTOBÜS SEFERİ YAPILACAK

katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı.

Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy yanı, , Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe , Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Stad yanı, Sarıyer son durak ve istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

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