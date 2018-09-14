Teknoloji odaklı 4. tarım devrimi geliyor

Dünya nüfusu artmasıyla birlikte besin ihtiyacı da buna paralel olarak artış gösteriyor. Bu artışın karşısında tarım
arazilerinin ise 50 yılda yüzde 50 oranında azalıyor. Bu oran ülkeden ülkeye değişirken, Türkiye
'de de yüksek boyutlara ulaşıyor. Gıda üreticileri ise tarımda 4'üncü devrime geçerek, akıllı teknolojilerle verimi artırmayı ve geleceği güvence altına almayı hedefliyor. 'İhtiyaçları karşılayabilmek için az alandan maksimum verimi elde etmeliyiz' diyen TreeT Genel Müdürü Mustafa Tamer, şşöyle konuştu: "Tarım sektörü özellikle son 10 yılda çok hızlı bir şekilde gelişip Tarım 4.0 olarak adlandırdığımız bir formata dönüştü. Bugün nesnelerin interneti olarak adlandırdığımız IoT sayesinde, sahada bulunan bütün makinalar birbiriyle iletişime geçebiliyor. Bununla da kalmayıp akıllı teknolojiler sayesinde tohumdan rafa kadar bütün sistem izlenebilir hale geliyor."