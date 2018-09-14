Türkiye'deki ilk Xiaomi mağazası için tarih verildi

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Türkiye yetkili distribütörü EVOFONE, ülkemizdeki ilk Mi Store mağazasını Çinli şirketin yöneticilerinin de katılacağı bir törenle 16 Eylül 2018 (Pazar) günü Vadistanbul AVM'de açacağını duyurdu.



Şirket bu mağazada akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone'a, bisikletten scooter'a kadar Xiaomi markalı yeni nesil teknolojik ürünleri Türk tüketiciler ile buluşturacak. Açılışa özel indirim ve aktivitelerin de olacağını belirtelim.



EVOFONE'un bu alandaki yatırımları, 2018 yılının sonuna kadar Forum İstanbul'da açılacak ikinci Mi Shop'la da devam edecek. Önümüzdeki aylarda Xiaomi'nin merakla beklenen ürünleri hem Mi Store'lar hem de EVOFONE iş ortakları kanalıyla tüketiciler ile buluşturulacak.

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